A Ostuni nasce l’Off | festival della fotografia con Steve McCurry e big mondiali

Notizia in breve

A Ostuni si terrà un festival della fotografia con ospiti di livello mondiale, tra cui Steve McCurry. L’evento si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà artisti e professionisti del settore. La manifestazione prevede esposizioni, workshop e incontri pubblici. La presenza di fotografi di fama internazionale attirerà visitatori da vari Paesi. L’organizzazione ha annunciato che l’evento si svolgerà nel prossimo mese, con un programma che durerà diversi giorni.