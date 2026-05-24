A Ostuni nasce l’Off | festival della fotografia con Steve McCurry e big mondiali

Da brindisireport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ostuni si terrà un festival della fotografia con ospiti di livello mondiale, tra cui Steve McCurry. L’evento si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà artisti e professionisti del settore. La manifestazione prevede esposizioni, workshop e incontri pubblici. La presenza di fotografi di fama internazionale attirerà visitatori da vari Paesi. L’organizzazione ha annunciato che l’evento si svolgerà nel prossimo mese, con un programma che durerà diversi giorni.

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OSTUNI - Ostuni si appresta a ricoprire un ruolo di tutto rispetto nella fotografia contemporanea, a livello internazionale. Dal 18 al 21 giugno 2026 debutta infatti l’Ostuni Foto Festival (Off), nuova rassegna promossa dalla Lucie Foundation che porterà in città mostre, incontri, workshop e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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