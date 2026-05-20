Il Festival Internazionale della Fotografia torna a Zoagli con la terza edizione
Dal 21 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Zoagli la terza edizione del Festival Internazionale della Fotografia. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si propone di coinvolgere artisti emergenti e affermati, con esposizioni e iniziative dedicate alla divulgazione fotografica. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando visitatori e appassionati da varie regioni. L’obiettivo è promuovere la fotografia come forma di espressione culturale, con un’attenzione particolare ai temi sociali e alle nuove generazioni di autori.
Il Festival Internazionale della Fotografia di Zoagli torna dal 21 al 24 maggio 2026 con la sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più dinamici e in grado di unire fotografia, divulgazione, giovani autori e impegno sociale, trasformando Zoagli in un punto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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