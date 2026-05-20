Il Festival Internazionale della Fotografia torna a Zoagli con la terza edizione

Dal 21 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Zoagli la terza edizione del Festival Internazionale della Fotografia. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si propone di coinvolgere artisti emergenti e affermati, con esposizioni e iniziative dedicate alla divulgazione fotografica. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando visitatori e appassionati da varie regioni. L’obiettivo è promuovere la fotografia come forma di espressione culturale, con un’attenzione particolare ai temi sociali e alle nuove generazioni di autori.

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