Il Festival Internazionale della Fotografia torna a Zoagli con la terza edizione

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Zoagli la terza edizione del Festival Internazionale della Fotografia. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si propone di coinvolgere artisti emergenti e affermati, con esposizioni e iniziative dedicate alla divulgazione fotografica. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando visitatori e appassionati da varie regioni. L’obiettivo è promuovere la fotografia come forma di espressione culturale, con un’attenzione particolare ai temi sociali e alle nuove generazioni di autori.

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Il Festival Internazionale della Fotografia di Zoagli torna dal 21 al 24 maggio 2026 con la sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più dinamici e in grado di unire fotografia, divulgazione, giovani autori e impegno sociale, trasformando Zoagli in un punto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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