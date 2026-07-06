Kylian Mbappé ha reagito con veemenza suo social alle frase razziste pronunciate nei suoi confronti da una senatrice del Paraguay, Celeste Amarilla, dopo la vittoria della Francia sulla nazionale sudamericana negli ottavi di finale dei Mondiali. Anche la Federcalcio francese ha denunciato le dichiarazioni "abiette e inaccettabile" della donna, aggiungendo che "segnalerà la questione alla procura per l'avvio di un'azione legale"., "Signora, lei è una donna spregevole, indegna della sua posizione - afferma il capitano della nazionale francese in un post su X -. "Non rappresenta il Paraguay, un Paese che ha dimostrato passione e onore durante tutto il torneo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia-Paraguay infinita, Mbappé sbotta con la senatrice: "Spregevole e indegna"

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