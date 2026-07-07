Una senatrice paraguaiana ha scritto su social: “Bevevi dalle noci di cocco, sei un finto francese”. Mbappé ha risposto: “Diffondi odio”. Le Nazioni Unite hanno condannato i messaggi di violenza.

“Bevevi dalle noci di cocco, sei un finto francese”, il messaggio social di Celeste Amarilla. La stella del Real Madrid replica: “Diffondi odio”. L’Onu: “Condanniamo i messaggi di violenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mbappé e gli insulti razzisti della senatrice paraguaiana: intervengono anche le Nazioni Unite

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Après ses insultes racistes, la sénatrice paraguayenne menace de porter plainte contre Mbappé

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