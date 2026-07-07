Mbappé e gli insulti razzisti della senatrice paraguaiana | intervengono anche le Nazioni Unite

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una senatrice paraguaiana ha scritto su social: “Bevevi dalle noci di cocco, sei un finto francese”. Mbappé ha risposto: “Diffondi odio”. Le Nazioni Unite hanno condannato i messaggi di violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Bevevi dalle noci di cocco, sei un finto francese”, il messaggio social di Celeste Amarilla. La stella del Real Madrid replica: “Diffondi odio”. L’Onu: “Condanniamo i messaggi di violenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mbapp233 e gli insulti razzisti della senatrice paraguaiana intervengono anche le nazioni unite
© Repubblica.it - Mbappé e gli insulti razzisti della senatrice paraguaiana: intervengono anche le Nazioni Unite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Après ses insultes racistes, la sénatrice paraguayenne menace de porter plainte contre Mbappé

Video Après ses insultes racistes, la sénatrice paraguayenne menace de porter plainte contre Mbappé

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mbappé, insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana. Lui replica: "Indegna"

Leggi anche: "Camerunense colonizzato che si finge francese", insulti razzisti a Mbappé dalla senatrice paraguaiana

nazioni unite mbappé e gli insultiMbappé, stella della Francia, attacca la senatrice paraguaiana per insulti razzistiCon la tua irresponsabilità e il tuo sfacciato razzismo, il mondo ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico dei tuoi giocatori in questo Mondiale, ha scritto Mbappé su X. View on euronews ... msn.com

nazioni unite mbappé e gli insultiMbappé risponde alla senatrice paraguayana che gli aveva rivolto insulti razzisti: Donna spregevoleCeleste Amarilla, senatrice paraguaiana, ha insultato pubblicamente Mbappé con affermazioni che il governo francese e la Federcalcio transalpina hanno ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web