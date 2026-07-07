Camerunense colonizzato che si finge francese insulti razzisti a Mbappé dalla senatrice paraguaiana

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Triste episodio di razzismo a questa edizione dei Mondiali di calcio 2026. Kylian Mbappé, attaccante e capitano della Nazionale francese, è stato infatti preso di mira dalla senatrice paraguaiana Celeste Amarilla. L'attacco è scaturito alla fine del match Francia-Paraguay, in cui le squadre si sono affrontate per gli ottavi di finale. La vittoria è andata alla Francia con un 1-0, proprio grazie a Mbappé. Ha lasciato sconcertati l'intervento su X della senatrice Amarilla. "Camerunense colonizzato, che si sforzava di essere francese, risentito, arricchitosi da poco, arrogante e brutto”, ha scritto. “Era nervoso e terrorizzato per tutta la partita, come tutta la sua squadra; non sono riusciti nemmeno a segnare un gol, hanno vinto per pura fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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