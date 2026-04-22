Maxi sequestro a Parma | 8,4 chili di cocaina e 41mila euro nascosti in auto tre arresti

A Parma le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione che ha portato al sequestro di 8,4 chili di cocaina e 41mila euro nascosti in un'auto. Durante l'azione sono state arrestate tre persone, due delle quali sono state portate in carcere mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. L'intervento ha coinvolto le forze di polizia impegnate nel contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro.

Maxi operazione antidroga a Parma, dove i finanzieri hanno arrestato tre persone, due in carcere e una ai domiciliari, per traffico di cocaina e riciclaggio.L’indagine è partita dal sequestro di 8,4 chili di droga e 41mila euro nascosti in un doppio fondo dell’auto. Da lì è emerso un traffico.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Maxi sequestro di droga, arrestato un uomo con 9 chili di cocaina nascosti in autoAltopascio (Lucca), 10 marzo 2026 – Nove chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell’auto e usati per rifornire le principali piazze di spaccio... Maxi sequestro di droga a Catania: scoperti 5 chili di cocaina nascosti in un’auto rubataABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e segnalazione decisiva Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Rimini; Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture false; Blitz del Nas in un ristorante etnico. Sporcizia e alimenti scaduti: maxi multa; In monopattino a 100 all'ora: maxi multa e sequestro. Parma, maxi sequestro di droga: 46enne aveva in casa oltre 23 kg di hashishLa Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 46enne per possesso di sostanza stupefacente. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno consentito di verificare che l´abitazione ... affaritaliani.it Consulenze, maxi sequestro per docente(ANSA) - PARMA, 1 GIU - Beni immobili per un valore di circa 700.000 euro, nella disponibilita' di un ''noto pubblico dipendente'', un professore dell'Ateneo di Parma, sono stati sottoposti a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gazzetta di Parma - facebook.com facebook Under 18, Inter-Parma 2-1 Dopo l'Under 17 di Handanovic, torna in vetta alla classifica anche l'Under 18 di Simone Fautario: 2-1 al Parma con gol di Moranduzzo e Franchi e agganciata la Roma con una partita in meno x.com