Cinque detenuti hanno coinvolto in una rissa in carcere, usando sgabelli, sedie e tavoli come armi. La violenza ha richiesto l'intervento di tutto il personale di vigilanza, incluso quello in riposo, per sedare il confronto. Durante l'episodio sono stati danneggiati mobili e si sono verificati scontri fisici tra i partecipanti. Nessun dettaglio sulle conseguenze per i coinvolti è stato comunicato.

Maxi rissa in carcere, partita da cinque detenuti che si sono colpiti a suon di sgabelli e gambe dei tavoli. Al punto che per riportare l’ordine è stato necessario richiamare il personale a riposo. È accaduto l’altra sera in un cancere dell’ Arginone dove è sempre più difficile sedare le risse. Due dei detenuti coinvolti nella violenza colluttazione sono finiti all’ospedale, ma non sarebbero gravi. A dare notizia dell’episodio preoccupante il segretario provinciale Sinappe Roberto Tronca: "Solo il coraggio della polizia penitenziaria ha evitato una tragedia – sottolinea –. Ancora una grave emergenza all’interno della casa circondariale dell’Arginone, dove l’altra sera è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto detenuti di nazionalità albanese e araba, scaturita, secondo le prime informazioni, da motivi di incompatibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in carcere tra detenuti: "Sono volati sgabelli, sedie e tavoli. Per fermarli richiamati tutti gli agenti"

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