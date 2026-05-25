Frosinone maxi controlli antidroga | arrestato un uomo e sequestrati ketamina e cocaina

Nella serata del 23 maggio a Frosinone, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati sequestrati circa 2 grammi di ketamina e 0,5 grammi di cocaina. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato. L’operazione ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e un’unità cinofila antidroga proveniente da Pescara.

Nella serata del 23 maggio, a Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga proveniente da Pescara. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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