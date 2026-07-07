La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato oltre un milione di euro a sette società coinvolte in una frode all’INPS. Il sequestro preventivo è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale. Le indagini hanno accertato un sistema di false comunicazioni e fatture false per ottenere indebitamente prestazioni sociali. Le società coinvolte sono state colpite da sequestri di beni e liquidità. I dettagli dell’indagine sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro nei confronti di sette società e di undici amministratori pro tempore delle stesse, ritenuti indiziati – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – del reato di truffa aggravata ai danni dell’ I.N.P.S. Le misure cautelari eseguite dalla Compagnia G. di F. di Capua con coordinamento di questo Ufficio di Procura, traggono origine da complesse attività d’indagine, che hanno consentito di disvelare l’esistenza di un’articolata frode previdenziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Maxi frode all’INPS, sequestri per un milione di euro: coinvolte sette società

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