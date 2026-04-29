Maxi frode fiscale sequestri per 1,5 milioni di euro | coinvolti due imprenditori e società di auto di lusso e immobili

Due imprenditori e tre società operanti nel settore automobilistico di lusso e immobiliare sono stati coinvolti in una maxi frode fiscale. L'indagine condotta dal Gruppo di Viterbo ha portato al sequestro preventivo di oltre 1,5 milioni di euro, disposto dall’autorità giudiziaria con un decreto ufficiale. Le persone e le aziende coinvolte risultano indagate e sono state sottoposte a questa misura patrimoniale.

All’esito di un’indagine eseguita dal Gruppo di Viterbo, l'autorità giudiziaria ha disposto, con apposito decreto, il sequestro preventivo di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di due soggetti e tre società operanti nel commercio di autoveicoli e nel settore immobiliare, risultate indagate.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Cecina | Frode fiscale da 300mila euro: sequestrati immobili e auto di lusso, indagati due imprenditoriDue imprenditori e una terza persona che avrebbe agito come prestanome sono stati indagati dal gip di Livorno per sottrazione fraudolenta al... Trani, 23 amministratori coinvolti in maxi frode fiscale: sequestri per 11 milioni, scoperte società cartiereÈ di 23 amministratori coinvolti e oltre 11 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Società fantasma e fatture false per 150 milioni: stangata della finanza a grossista di abbigliamento barese; Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false; Fatture false per 178 milioni: maxi frode tra Monza, Milano e Prato. Sequestrati ville e immobili; Maxi frode fiscale nella logistica: sequestri per oltre 30 milioni tra Napoli Nord e Aversa. Frode fiscale da 143 milioni, sequestri per 12 milioni in Brianza: nel mirino un imprenditoreScoperta maxi frode fiscale, con emissione ed utilizzo di oltre 178 milioni di euro di fatture false. Eseguito sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro. mbnews.it Maxi frode fiscale e appalti illeciti: sequestro da 30 milioni. Indagati in 29, sistema da 166 milioni di euroSotto la lente della Procura di Napoli Nord il polo della grande distribuzione: cooperative serbatoio di manodopera per aggirare Iva e contratti ... casertanews.it L’inchiesta ha acceso i riflettori su una presunta frode fiscale legata ad appalti illeciti di manodopera nel comparto della grande distribuzione - facebook.com facebook Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. #ANSA x.com