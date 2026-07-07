Maurizio Scomparin ha perso il fratello Claudio in un incidente in moto nel 1978, quando aveva quattordici anni. Ora, a 48 anni di distanza, anche Maurizio è morto in moto. La tragedia si è consumata nel comune di Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Entrambi sono deceduti in incidenti motociclistici, a quasi cinque decenni di distanza l’uno dall’altro.

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Maurizio Scomparin aveva perso anche il fratello Claudio in un terribile incidente in moto. Era il 1978 e lui aveva soltanto quattordici anni. Il figlio maggiore, ventenne e grande appassionato delle due ruote, si era schiantato a Fratta di Oderzo ed era morto sul colpo. Sulla sua lapide, al cimitero di Gorgo al Monticano, c’è ancora la sua fotografia in sella a una moto nera. Quasi cinquant’anni dopo, al sessantaduenne è toccata la stessa sorte. Con la sua Bmw Gs 1200 si è schiantato lunedì mattina contro un camion sulla Romea assieme alla moglie Annalisa, insegnante alle scuole elementari di Fontanelle, che si è salvata ma rischia di perdere una gamba. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maurizio Scomparin e Claudio, due fratelli uniti dallo stesso tragico destino: morti in moto a 48 anni di distanza

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