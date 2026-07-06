Moto contro furgone sulla Romea | il motociclista Maurizio Scomparin muore a 62 anniFerita la donna che viaggiava con lui
Un incidente sulla strada statale Romea a Campagna Lupia ha provocato la morte di un motociclista di 62 anni e il ferimento di una donna che viaggiava con lui. La collisione è avvenuta questa mattina tra un furgoncino e una moto, nella frazione di Lova. La vittima è deceduta sul posto, mentre la donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un furgoncino si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il motociclista Maurizio Scomparin, 62enne residente a Gorgo al Monticano ha perso la vita in seguito al violento impatto, ferita la donna che viaggiava con lui. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto. I soccorsi La passeggera ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverata in ospedale. Sul posto i soccorsi e la polizia locale di Dolo per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Per il tratto sono stati allertati i tecnici dell'Anas, il Suem, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Notizie e thread social correlati
Moto contro furgone sulla Romea: muore motociclista 63nne di Gorgo al Monticano, ferita la donna che viaggiava con lui. Traffico in tiltUn motociclista di 63 anni ha perso la vita in un incidente sulla Romea, nel comune di Campagna Lupia, lunedì mattina.
Moto contro furgoncino sulla Romea: morto il motociclista, ferita la donna che viaggiava con lui. Traffico in tiltUn incidente sulla Romea a Campagna Lupia ha causato la morte di un motociclista e il ferimento di una donna che viaggiava con lui.