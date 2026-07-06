Moto contro furgone sulla Romea | il motociclista Maurizio Scomparin muore a 62 anniFerita la donna che viaggiava con lui

Notizia in breve

Un incidente sulla strada statale Romea a Campagna Lupia ha provocato la morte di un motociclista di 62 anni e il ferimento di una donna che viaggiava con lui. La collisione è avvenuta questa mattina tra un furgoncino e una moto, nella frazione di Lova. La vittima è deceduta sul posto, mentre la donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.