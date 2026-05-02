Il 1° maggio 2026 si è spento Alex Zanardi, a 59 anni, dopo una vita dedicata allo sport e alla solidarietà. La famiglia ha confermato che è morto serenamente, circondato dai propri cari. La data e l’età richiamano un legame simbolico con la morte di un altro grande nome legato al mondo delle corse, avvenuta 32 anni prima.

Alex Zanardi è morto il 1° maggio 2026. Aveva 59 anni. La famiglia ha comunicato che si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La coincidenza con la data della morte di Ayrton Senna — 1° maggio 1994, 32 anni prima — è di quelle che fanno venire i brividi. Due campioni del motorsport, due vite straordinarie spezzate nello stesso giorno dell’anno. Due uomini che si conoscevano, che si stimavano, e che il destino ha voluto legare per sempre a una data precisa del calendario. Chi era Alex Zanardi e perché la sua storia è unica nello sport. Zanardi era nato a Bologna il 23 ottobre 1966. Pilota di Formula 1, poi vincitore di due campionati CART negli Stati Uniti (1997 e 1998), ha vissuto almeno tre vite in una sola.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zanardi e Senna, uniti dal destino: entrambi morti il 1° maggio, a 32 anni di distanza

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