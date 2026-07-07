Maurizio Lastrico chef in carcere nella nuova serie Sky Fuori Menù

Maurizio Lastrico guida il cast di Fuori Menù, la serie Sky Original ambientata in un carcere tra cucina, redenzione e nuovi inizi. Prime foto dal set di FUORI MENÙ UNA BRIGATA DIETRO LE SBARRE Con Maurizio Lastrico nei panni di un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere. Co-protagonisti Benedetta Cimatti e Fabio Balsamo Prodotto da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Alfred Film Regia. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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