Jake La Furia co-conduttore del GialappaShow di stasera Jovanotti e Maurizio Lastrico ospiti

Stasera, lunedì 20 aprile, il GialappaShow torna in televisione con la conduzione di Jake La Furia, affiancato dai commenti della Gialappa’s Band. Tra gli ospiti presenti in studio ci sono Jovanotti e Maurizio Lastrico. La trasmissione, condotta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, va in onda alle 21 in prima serata. L’appuntamento prevede momenti di satira e intrattenimento con protagonisti vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 20 aprile, con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima serata alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 20 aprile 2026. È il giudice di X Factor Jake La Furia il co-conduttore della quarta puntata, che segna il giro di boa di questa stagione, alle prese con ospiti, gag e stacchetti musicali come sempre ad alto tasso di comicità. Tra le guest star, torna Jovanotti, già co-conduttore della prima puntata, con un cameo per tenere a battesimo la nuovissima docu-serie su Gineprio, il personaggio portato alla ribalta da Ubaldo Pantani nella fiction Ultimo Appuntamento.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Jake La Furia co-conduttore del GialappaShow di stasera. Jovanotti e Maurizio Lastrico ospiti Notizie correlate Leggi anche: GialappaShow stasera TV8: Jake La Furia e ospiti a sorpresa GialappaShow, quando va in onda e chi sono i comici: Jovanotti primo co-conduttoreMilano, 30 marzo 2026 - Settima stagione di GialappaShow al via oggi, lunedì 30 marzo dalle 21. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: GialappaShow su TV8: Jake La Furia stasera al fianco del Mago Forest; Gialappashow del 20 aprile: Jake La Furia co-conduttore; GialappaShow, Jake La Furia affianca Mago Forest nella quarta puntata; GialappaShow 4ª puntata: Jake La Furia co-conduttore, ospiti e anticipazioni. GialappaShow, Jake La Furia co-conduttore della quarta puntataÈ un inaspettato Jake La Furia il co-conduttore della quarta puntata, che segna il giro di boa di questa stagione, alle prese con ospiti, gag e stacchetti musicali, ad alto tasso di comicità. tg24.sky.it Gialappashow del 20 aprile: Jake La Furia co-conduttoreJake La furia co-conduttrice della puntata del Gialappashow del 13 aprile, tutto quello che c'è da sapere in anticipo ... dituttounpop.it Sky. . Il nuovo podcast di Pablo Trincia: “mitomane e frustata”. Presto disponibile. #GialappaShow ogni lunedì su Sky Uno. - facebook.com facebook Se siete vittima di mobbing, NON contattate Maicol Pirozzi. #GialappaShow ogni lunedì in streaming su NOW. x.com