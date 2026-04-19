Benvenuti in campagna | intervista a Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua

Due attori coinvolti in una commedia hanno parlato della loro esperienza lavorando in campagna. Hanno spiegato che il lavoro sul campo ricorda il mestiere di attore, perché richiede di uscire dalla zona di comfort e di affrontare l’imprevedibilità. La commedia è diretta da un regista noto e vede i due protagonisti impegnati in un progetto che li vede confrontarsi con ambienti e situazioni nuove.

"Lavorare la terra? Un po' come fare gli attori. Usciamo dalla zona di comfort e ci lasciamo andare all'imprevedibilità", spiegano i protagonisti della commedia diretta da Giambattista Avellino. Un raccolto andato a male e un sogno da ricostruire. Mollare tutto, e andarsene a vivere in campagna. Sembra più facile a dirsi che a farsi, come ben sanno Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti del film diretto da Giambattista Avellino. Commedia leggera, che ci trascina fuori dal Grande Raccordo Anulare, Benvenuti in campagna - appunto - racconta di Gerry, Ilaria e il figlio adolescente che, stufi della città, decidono di cambiar vita con l'obiettivo di trovare un barlume di serenità.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Benvenuti in campagna: intervista a Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua Benvenuti in campagna, intervista a Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua Notizie correlate “Benvenuti in campagna”, intervista al regista Giambattista Avellino e agli attori Maurizio Lastrico e Giulia BevilacquaArriva nelle sale italiane il 16 aprile “Benvenuti in campagna”, la nuova commedia diretta da Giambattista Avellino. L'attore e comico genovese Maurizio Lastrico in scena al Geox con "Sul Lastrico"Dopo il successo collezionato in tutta Italia, Maurizio Lastrico arriva a Padova con lo spettacolo Sul Lastrico, in scena venerdì 13 marzo al Gran... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Benvenuti in campagna, intervista a Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua; Benvenuti in campagna, l'intervista a Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua: Lasciare la città e cambiare vita? Ci vuole coraggio; Benvenuti in campagna, in fuga dalla città: video intervista con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua; Benvenuti in campagna, l'intervista a Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico. Benvenuti in campagna: intervista a Maurizio Lastrico e Giulia BevilacquaLavorare la terra? Un po' come fare gli attori. Usciamo dalla zona di comfort e ci lasciamo andare all'imprevedibilità, spiegano Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti di Benvenuti in c ... movieplayer.it Benvenuti in campagna, intervista al regista Giambattista Avellino e agli attori Maurizio Lastrico e Giulia BevilacquaArriva nelle sale italiane il 16 aprile Benvenuti in campagna, la nuova commedia diretta da Giambattista Avellino. superguidatv.it "Benvenuti in campagna" è una commedia italiana diretta da Giambattista Avellino. Il film racconta la storia di Gerry (Maurizio Lastrico) e Ilaria (Giulia Bevilacqua), una coppia stressata che lascia Roma per trasferirsi in campagna e di rifugiarsi in una vecchia f facebook #SaveTheDate in onda il #17aprile alle 19.50 su #Rai5. "Le allegre comari di Windsor" con @francpaolant; il film ‘Benvenuti in campagna’ con Maurizio @lastrico; l’arte di ‘Metafisica/Metafisiche’ a Milano; Vanessa Scalera ne ‘La sorella migliore’. x.com