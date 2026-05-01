Da quando è arrivato Matthieu Blazy, questa casa di moda francese ha ripreso a definire le tendenze e influenzare lo stile quotidiano. Tra i capi più iconici, la giacca di tweed leggero, tradizionalmente associata a questa maison, si trova spesso nell'armadio di molte persone, ma è stata trascurata negli ultimi tempi. Tuttavia, questa stagione, il classico ritorna in auge tra i principali protagonisti della moda.

Anche nel vostro armadio dimora una giacca tipo Chanel di tweed leggero che si sente trascurata perché non viene indossata da un po’? Le cose stanno per cambiare per lei perché negli ultimi tempi questo capospalla iconico è tornato protagonista tra le tendenze più forti della nuova stagione. Il revival della giacca tipo Chanel si deve proprio all’arrivo nella celebre casa di moda francese di Matthieu Blazy nel ruolo di direttore creativo. Il suo talento e il suo estro hanno infatti saputo rileggere i codici della maison in chiave fresca e contemporanea. E tra i capi reinterpretati c’è anche la giacca di tweed che Gabrielle Chanel introdusse in versione tailleur con gonna coordinata nel 1954.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dall’arrivo di Matthieu Blazy, questo classico della maison francese detta tendenza e nella vita di tutti i giorni si porta così

Notizie correlate

Leggi anche: Stilisti fuori divisa: Matthieu Blazy e gli altri direttori creativi che si vestono (un po') come vogliono

La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici: come Matthieu Blazy sta ridefinendo l’universo di Madame CocòDal bouclé "stracciato" o stampato sulla seta alle vite bassissime che sono solo un'illusione, ecco i migliori look della sfilata AutunnoInverno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il ciclone Matthieu Blazy da Chanel (e nella moda contemporanea); La prima sfilata Chanel Cruise di Matthieu Blazy va in scena a Biarritz; Chanel fa vibrare Biarritz al ritmo della prima sfilata Cruise a firma di Matthieu Blazy; Chanel Cruise 2027: la collezione di Matthieu Blazy a Biarritz.

Chanel fa vibrare Biarritz al ritmo della prima sfilata Cruise a firma di Matthieu BlazyMatthieu Blazy ha presentato al Casinò cittadino la sua prima sfilata della Cruise Collection per il gigante del lusso. Un evento atteso da settimane: tuffiamoci nei momenti salienti del ritorno di Ch ... it.fashionnetwork.com

Chanel Cruise 2026/27: La Vendetta del Nero e il Nuovo Folklore di Blazy a BiarritzAnalisi della sfilata Chanel Cruise 2026/27: Matthieu Blazy reinventa il tubino nero e il workwear francese a Biarritz, tra libertà e rivoluzione sociale. style.corriere.it

L'ultima trovata di Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel, sono praticamente dei copri tallone: c'è comunque chi ha provato a spiegarli - facebook.com facebook

Dal tweed adatto alla maternità di Kaya Wilkins, alle Mary Janes per bambini, Matthieu Blazy sta trasformando Chanel in un affare di famiglia x.com