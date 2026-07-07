Matteo Berrettini ha annunciato di non partecipare ai prossimi tornei in programma a causa di un dolore cronico. Non prenderà parte all’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, e all’ATP 250 di Kitzbuehel, in Austria. La sua assenza riguarda anche altri eventi previsti nel suo calendario. Il tennista ha deciso di prendersi del tempo per riposare e curare il problema, senza indicare una data precisa di rientro.

Matteo Berrettini non giocherà i prossimi tornei che aveva previsto nella prossima programmazione agonistica e dunque non lo vedremo all’opera all’ ATP 250 di Gstaad (terra rosa svizzera, dal 13 al 19 luglio) e all’ ATP 250 di Kitzbuehel (terra rossa austriaca, dal 20 al 25 luglio). Il romano ha rialzato la testa nell’ultimo mese, raggiungendo i quarti di finale del Roland Garros (si ritirò nel corso del secondo set contro Matteo Arnaldi) e il terzo turno di Wimbledon (sconfitto al quinto set da Grigor Dimitrov, dopo aver rimontato da 0-2). Un nuovo problema fisico, però, ha frenato il tennista italiano, che ne ha parlato in un post... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini si ferma: “Dolore cronico, meglio riposarmi”. Quali tornei salterà e quando tornerà

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