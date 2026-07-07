Mattarella a Pordenonelegge | il capo dello Stato chiuderà l' edizione 2026
Il presidente della Repubblica sarà presente a Pordenone il 20 settembre per chiudere l'edizione 2026 di Pordenonelegge. L’evento si svolgerà al Teatro Verdi, dove il Capo dello Stato terrà il suo discorso di chiusura. La partecipazione è confermata e rappresenta il momento conclusivo della manifestazione letteraria.
?PORDENONE - Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chiudere l'edizione 2026 di Pordenonelegge. Il Capo dello Stato sarà al Teatro Verdi il 20 settembre per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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