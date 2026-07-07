Mattarella a Pordenonelegge | il capo dello Stato chiuderà l' edizione 2026

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica sarà presente a Pordenone il 20 settembre per chiudere l'edizione 2026 di Pordenonelegge. L’evento si svolgerà al Teatro Verdi, dove il Capo dello Stato terrà il suo discorso di chiusura. La partecipazione è confermata e rappresenta il momento conclusivo della manifestazione letteraria.