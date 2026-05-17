Modena | Mattarella e Meloni visitano i feriti più gravi Il Capo dello Stato | Emozione in

Il presidente della Repubblica e la premier si trovano a Modena per visitare alcuni dei feriti più gravi dell'incidente avvenuto ieri. Entrambi hanno incontrato i pazienti presso l'ospedale locale e hanno espresso vicinanza alle persone coinvolte. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure sanitarie e senza dichiarazioni ufficiali aggiuntive. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ai dettagli delle condizioni dei feriti o alle modalità dell'incidente.

AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni sono in visita a Modena per portare il proprio saluto ad alcune delle persone rimaste coinvolte nel drammatico investimento di ieri. I due leader istituzionali hanno fatto visita all'ospedale di Baggiovara, a Modena e si recheranno ora all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano ricoverati i feriti che versano nelle condizioni più critiche. Mattarella ha ringraziato a lungo i medici che stanno curando i feriti di Modena. "Siamo riconoscenti nei vostri confronti", ha detto il capo dello Stato durante la visita. "Questa vicenda ha creato emozione in tutto il nostro Paese ", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Agi.it

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