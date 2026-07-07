Il 7 aprile un ragazzo di 12 anni è morto in un incidente sugli sci a San Martino di Castrozza. Dopo il decesso, il suo cuore è stato donato e ha salvato cinque giovani. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, consentendo di eseguire cinque trapianti. La vittima era residente a Cesenatico. L’incidente ha coinvolto il giovane durante una discesa sulle piste. La donazione degli organi è stata confermata dall’ospedale coinvolto.

Il 7 aprile scorso Mathias Tonti, 12enne di Cesenatico, è morto a seguito di un incidente sugli sci a San Martino di Castrozza. Oggi il padre del ragazzino, Alberto Tonti, manager e consulente di piloti di automobilismo, ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram per raccontare che la donazione degli organi del figlio ha permesso di salvare cinque giovani, invitando tutti a riflettere sull'importanza di questa scelta. «L'ultimo giro di Mat continua ancora» «L'ultimo giro di Mat continua ancora – scrive –. Tre mesi fa pensavamo che tutto si fosse fermato. Invece no. Perché tu, Mat, hai fatto quello che hai sempre saputo fare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mathias Tonti muore a 12 anni in un incidente sugli sci: il suo ultimo dono salva cinque giovani

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Mathias Tonti, morto a 12 anni dopo una caduta sugli sci

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