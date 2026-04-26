Verso Milan-Juve l’ex bianconero Jugovic | Leao mi piace anche se molto criticato Allegri? Bravo e scaltro

L’ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita tra Milan e Juventus, evidenziando il suo apprezzamento per Leao, nonostante le critiche ricevute. Ha inoltre commentato la figura di Allegri, definendolo un allenatore competente e astuto. Le sue parole sono state riportate dall’edizione odierna di 'La Gazzetta dello Sport'.

Mancano poche ore al big match di questa Milan-Juventus, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Anche se non ci si gioca nessun trofeo, la sfida tra rossoneri e bianconeri non è mai una partite come le altre, soprattutto se arriva a cinque giornate dalla fine con degli ambitissimi punti Champions in palio. Per l'occasione, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato l'ex bianconero Vladimir Jugovic, rimasto nel cuore dei tifosi juventini per la doppietta nello storico 6-1 siglato a 'San Siro' contro il Diavolo nel 1997. Ex Juventus, Jugovic: "Qualità di Leao non in discussione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Juve, l’ex bianconero Jugovic: “Leao mi piace anche se molto criticato. Allegri? Bravo e scaltro” MAX ALLEGRI FURIBONDO NEL FINALE DI CAGLIARI-MILAN, FINITA 1-0 PER I ROSSONERI • #PiccoliFenomeni Notizie correlate Gherarducci: “Milan, Allegri non mi piace come gioca. Ma chi se lo compra uno come Leao?”Giorgio Gherarducci, conduttore radiofonico e storico componente - con Carlo Taranto (ora uscito dal gruppo) e Marco Santin - della Gialappa's Band,... Milan, Pazzini: “Ero molto fiducioso sull’annata di Leao con Allegri, ma se arrivasse un’offerta…”Con la prestazione di sabato scorso contro l'Udinese, Rafael Leao è tornato al centro delle critiche. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita; Serie A: il clou è Milan-Juventus, in campo anche l'Inter; Allegri vs Spalletti è per la Champions, ma in futuro serve un'anti-Inter; Juve ad alta intensità, Spalletti carica i suoi: l'allenamento verso il big match contro il Milan. Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti e Allegri, scontro ChampionsI bianconeri sfidano il Diavolo con un obiettivo chiaro: vincere, allontanare le avversarie e avvicinarsi al secondo posto ... tuttosport.com Verso Milan-Juve, Allegri spiazza: la mossa tatticaEstupinan titolare in Milan-Juve: Allegri rilancia l'esterno sinistro al posto di Bartesaghi, reduce da prestazioni deludenti. Secondo Sky Sport, il ... spaziomilan.it Raimondi verso Milan-Juve: "A Milanello solo un dubbio e verrà sciolto questo pomeriggio" x.com Spalletti ha le idee chiare verso Milan Juve Un solo grande dubbio - facebook.com facebook