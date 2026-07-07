Massara riparte dopo la Roma | è il nuovo Chief Football Officer della Juventus

Frederic Massara è stato nominato nuovo Chief Football Officer della Juventus. Dopo aver lasciato la Roma, con cui ha concluso una stagione caratterizzata da un importante risultato sportivo, si appresta a iniziare questa nuova avventura. La separazione dall’esperienza precedente segue un anno che, pur avendo portato un successo in campo, non ha rafforzato i rapporti con il tecnico. Ora, Massara si prepara a lavorare per la società torinese in una posizione di rilievo.

Lasciatosi ormai alle spalle l’anno vissuto a Roma, conclusosi con un grande risultato sportivo, che non è, però, andato di pari passo rispetto al feeling con Gasperini, Frederic Massara è pronto a vivere una nuova esperienza. L’ex dirigente giallorosso, infatti, è entrato a far parte della dirigenza della Juventus, come comunicato ufficialmente dal club bianconero. Dopo le anticipazione di ieri su un possibile accordo, è già arrivato il momento delle firme per Massara. Con questa ufficialità, l’ex Direttore Sportivo della Roma di Gasperini sarà legato da un contratto con la Juventus per il ruolo di nuovo Chief Football Officer della Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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