frederic massara nuovo chief football officer della juventus

Frederic Massara è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva della Juventus, assumendo il ruolo di chief football officer. Contestualmente, Giorgio Chiellini ha preso il ruolo di chief club affairs officer. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla società, che ha annunciato i nuovi incarichi senza ulteriori dettagli. Entrambi i cambiamenti si sono verificati nelle ultime ore.

Giorgio Chiellini assume il ruolo di chief club affairs officer TORINO - Frederic Massara è il nuovo responsabile dell'area tecnico-sportiva della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato che l'ex calciatore ed ex dirigente di Milan e Roma è stato "nominato chief football officer del club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. Frederic - informa la Juventus - avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, sporting director. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Il nuovo organigramma societario della #Juventus: - Giovanni #Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale - Frederic #Massara, Chief Football Officer (gestione e sviluppo squadra maschile) - Marco #Ottolini, direttore sportivo - Giorgio #Chiellini, x.com

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