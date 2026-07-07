Frederic Massara nuovo chief football officer della Juventus

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Frederic Massara è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva della Juventus, assumendo il ruolo di chief football officer. Contestualmente, Giorgio Chiellini ha preso il ruolo di chief club affairs officer. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla società, che ha annunciato i nuovi incarichi senza ulteriori dettagli. Entrambi i cambiamenti si sono verificati nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giorgio Chiellini assume il ruolo di chief club affairs officer TORINO - Frederic Massara è il nuovo responsabile dell'area tecnico-sportiva della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato che l'ex calciatore ed ex dirigente di Milan e Roma è stato "nominato chief football officer del club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. Frederic - informa la Juventus - avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, sporting director. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

frederic massara nuovo chief football officer della juventus
© Ilgiornaleditalia.it - Frederic Massara nuovo chief football officer della Juventus
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: BFF Bank, Luigi Lubelli nuovo chief financial officer

Milan, Massimo Calvelli è il nuovo Chief Executive Officer. Cardinale: “E’ un leader”Il Milan ha annunciato la nomina di Massimo Calvelli come nuovo Chief Executive Officer.

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Juventus, avviati i primi contatti con Massara per il ruolo di direttore tecnico; Nazionale, c'è anche Massara in corsa per il posto di direttore tecnico.

frederic massara frederic massara nuovo chiefUfficiale, Frederic Massara alla Juve: è il nuovo Chief Football OfficerLa nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi. Dopo l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, la Juventus ha trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica, Frederic Massara. L'ex Roma ha ... sport.sky.it

frederic massara frederic massara nuovo chiefJuventus, Massara nuovo Chief of football officer: Chiellini decisivo, ecco come cambia la dirigenza bianconeraLa Juventus accelera sul fronte societario: Frederic Massara sarà il nuovo direttore tecnico e completerà la dirigenza voluta da Giorgio Chiellini ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web