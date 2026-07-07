Massara nuovo Chief Football Officer della Juventus Chiellini cambia ruolo! Carnevali | Stiamo sostenendo una struttura che sostiene le nostre ambizioni

Frederic Massara è stato nominato nuovo Chief Football Officer della Juventus. Giorgio Chiellini cambia ruolo all’interno del club. Carnevali ha dichiarato che la struttura viene sostenuta per supportare le ambizioni della squadra.

di Marco Baridon Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus, Giorgio Chiellini cambia ruolo! Le parole di Carnevali. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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