Frederic Massara è stato annunciato come nuovo direttore tecnico della Juventus. Finora, ha portato in squadra dieci acquisti considerati tra i più significativi. La società sta preparando un ampliamento del suo assetto societario con l’ingresso di Massara nel ruolo. La notizia riguarda anche il rafforzamento delle operazioni di mercato della squadra, con acquisti che hanno avuto un impatto importante nelle ultime sessioni di calciomercato.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: Frederic Massara sarà il nuovo direttore tecnico bianconero, ecco i suoi 10 colpi più importanti. Il futuro assetto societario della Juventus presto si allargherà con l’innesto di Frederic Massara. Per capire l’impatto del suo sbarco, basta analizzare i suoi 10 colpi più importanti, guidati dalle strepitose operazioni Theo Hernandez e Rafa Leao, prelevati rispettivamente per 20 milioni di euro dal Real Madrid e oltre 20 milioni dal Lille, capaci di fruttare scudetti e plusvalenze record. Tra i pali spicca il capolavoro Mike Maignan, acquistato per appena 15 milioni di euro per sostituire... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Massara nuovo dt della Juventus. Ecco quali sono stati fin qui i suoi dieci colpi più importanti

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