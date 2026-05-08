Il Milan sta valutando la possibilità di affidarsi a Tony D’Amico in caso di addio di Igli Tare. D’Amico è noto per alcuni acquisti rilevanti nel suo passato, che hanno attirato l’attenzione del club rossonero. La scelta di puntare su di lui si inserisce in un discorso più ampio che coinvolge anche le attività di mercato e le decisioni prese dietro le scrivanie. La situazione attuale riguarda principalmente il ruolo di responsabile dell’area tecnica.

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© Calcionews24.com - Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui

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