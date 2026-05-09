In un nuovo capitolo della sua carriera, il dirigente ha scelto di tornare all’Atalanta, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore. La società nerazzurra ha deciso di affidargli il ruolo di responsabile sportivo, confidando nelle sue capacità di rafforzare la squadra. Nel corso della sua carriera, ha messo a segno alcuni acquisti che si sono rivelati decisivi per le sue squadre, contribuendo ai successi ottenuti.

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© Calcionews24.com - Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera

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