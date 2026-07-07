Massara è il nuovo capo dell’area sportiva della Juventus

Da ildifforme.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massara è stato nominato nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus. Contestualmente, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha annunciato l’uscita del direttore tecnico Modesto. La società sta apportando modifiche alla propria struttura dirigenziale senza ulteriori dettagli sui motivi di tali cambiamenti. La nomina di Massara segna una delle mosse principali nell’ambito delle riorganizzazioni interne.

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Il nuovo direttore generale e amministratore delegato Giovanni Carnevali dà il via ai cambiamenti a livello dirigenziale: in uscita il direttore tecnico Modesto. Confermato il ds Ottolini e Chiellini Frederic .L’ex direttore sportivo della Roma si aggiunge alla struttura dirigenziale della Continassa sotto la guidadel neo ad e dg Giovanni Carnevali. Sembra destinato ad uscire il direttore tecnico Modesto, arrivvato sotto la gestione Comolli. Per il ruolo di direttore sportivo resta Marco Ottolini, mentre Giorgio Chiellini continuerà ad occuparsi delle relazioni con le istituzioni calcistiche. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità anche per quanto riguarda l’area scout bianconera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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