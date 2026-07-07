Massara diventa il nuovo direttore sportivo della Juventus dopo un rapido accordo nelle ultime ore. La società ha finalizzato l’intesa, segnando un passo importante nella riorganizzazione della dirigenza. L’operazione è stata conclusa senza annunci ufficiali, ma le trattative sono state confermate da fonti vicine. La firma è avvenuta nelle ultime ore e il nome di Massara viene ora ufficializzato come nuovo responsabile dell’area tecnica.

di Luca Fioretti Massara alla Juventus, è fatta! Tutti i dettagli dopo l’accelerazione di queste ultimissime ore. La Juventus ha completato un tassello fondamentale per la ristrutturazione dei propri quadri societari, chiudendo l’accordo per un nuovo innesto di spessore. La Juve è pronta ad accogliere Frederic Massara nella propria area tecnica, definendo una mossa strategica per il futuro. Dopo la recente e formativa esperienza alla Roma, il noto dirigente sportivo è pronto a unirsi al club bianconero per iniziare un ciclo lavorativo inedito. Le indiscrezioni riportate da Sky Sport confermano che l’accordo tra le parti è stato trovato e la firma è in arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Massara alla Juventus, è fatta! Sarà lui il nuovo dt dei bianconeri: tutti i dettagli

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