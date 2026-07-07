Massara si trasferisce alla Juventus, con l’accordo ormai definito. La società ha concluso l’intesa per l’ingaggio del dirigente, segnando un passo importante nella ristrutturazione dei propri quadri societari. L’operazione si è perfezionata nelle ultime ore, dopo un’accelerazione nelle trattative. Nessun dettaglio sui termini economici, ma l’arrivo di Massara rappresenta un tassello chiave per il team.

di Luca Fioretti Massara alla Juventus, è fatta! Tutti i dettagli dopo l’accelerazione di queste ultimissime ore. La Juventus ha completato un tassello fondamentale per la ristrutturazione dei propri quadri societari, chiudendo l’accordo per un nuovo innesto di spessore. La Juve è pronta ad accogliere Frederic Massara nella propria area tecnica, definendo una mossa strategica per il futuro. Dopo la recente e formativa esperienza alla Roma, il noto dirigente sportivo è pronto a unirsi al club bianconero per iniziare un ciclo lavorativo inedito. Le indiscrezioni riportate da Sky Sport confermano che l’accordo tra le parti è stato trovato e la firma è in arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Massara alla Juventus, è fatta! Ci siamo per l’arrivo in bianconero del dirigente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ekhator alla Juventus, pro e contro l’arrivo dell’attaccante in bianconero: cosa c’è dietro l’operazione lampo di CarnevaliLa Juventus sta valutando l'acquisto di un attaccante dal Genoa, con un'offerta di circa 18 milioni di euro.

Brahim Diaz alla Juventus: il club bianconero ci spera ancora. Svelato il motivoLa Juventus mantiene speranze di ingaggiare Brahim Diaz, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Juventus, idea Massara come direttore tecnico; È una vecchia Signora: Spalletti riparte con Openda, ma aspetta Kolo Muani; Sabatini esalta la Roma: La Champions è il suo posto. Bravi Gasperini e i suoi giocatori.

#Massara anche l’anno scorso è stato un nome accostato alla #Juventus. Ad oggi non ci risultano news di un nuovo avvicinamento tra il dirigente e la società bianconera Nel caso ci fossero aggiornamenti sarà nostra cura raccontarveli x.com

Calciomercato, news di oggi in diretta: Massara alla Juve, Inter su Khalaili. Milan vicino a GilaCalciomercato in diretta, le news di oggi 7 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it

Massara andrà alla Juventus: accordo trovato e firma in arrivoMassara è pronto a trasferirsi alla Juventus: accordo trovato e firma sul contratto in arrivo nelle prossime ore. siamolaroma.it

Giovanni Carnevali è pronto a lasciare Sassuolo per unirsi alla Juventus come Ceo con un contratto a lungo termine. (Nico Schira) reddit