Massara alla Juventus è fatta! Ci siamo per l’arrivo in bianconero del dirigente

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massara si trasferisce alla Juventus, con l’accordo ormai definito. La società ha concluso l’intesa per l’ingaggio del dirigente, segnando un passo importante nella ristrutturazione dei propri quadri societari. L’operazione si è perfezionata nelle ultime ore, dopo un’accelerazione nelle trattative. Nessun dettaglio sui termini economici, ma l’arrivo di Massara rappresenta un tassello chiave per il team.

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di Luca Fioretti Massara alla Juventus, è fatta! Tutti i dettagli dopo l’accelerazione di queste ultimissime ore. La  Juventus  ha completato un tassello fondamentale per la ristrutturazione dei propri quadri societari, chiudendo l’accordo per un nuovo innesto di spessore.  La Juve è pronta ad accogliere Frederic Massara nella propria area tecnica, definendo una mossa strategica per il futuro. Dopo la recente e formativa  esperienza alla Roma, il noto dirigente sportivo è  pronto a unirsi al club bianconero  per iniziare un ciclo lavorativo inedito. Le indiscrezioni riportate da Sky Sport confermano che  l’accordo tra le parti è stato trovato e la firma è in arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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