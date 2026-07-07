La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo direttore generale, concludendo un accordo nelle ultime ore. La società ha completato un passaggio importante nella riorganizzazione della propria dirigenza, inserendo una figura di rilievo nel ruolo di direttore tecnico. L’annuncio segue un’accelerazione nelle trattative e rappresenta un cambio strategico per il club. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato le modalità dell’accordo o i termini contrattuali.

di Luca Fioretti Massara alla Juventus, è fatta! Tutti i dettagli dopo l’accelerazione di queste ultimissime ore. La Juventus ha completato un tassello fondamentale per la ristrutturazione dei propri quadri societari, chiudendo l’accordo per un nuovo innesto di spessore. La Juve è pronta ad accogliere Frederic Massara nella propria area tecnica, definendo una mossa strategica per il futuro. Dopo la recente e formativa esperienza alla Roma, il noto dirigente sportivo è pronto a unirsi al club bianconero per iniziare un ciclo lavorativo inedito. L ‘accordo tra le parti è stato trovato e la firma è in arrivo. QUI: CALCIOMERCATO JUVE,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Massara alla Juventus, è fatta! Sarà lui il nuovo dt dei bianconeri: tutti i dettagli e come cambia ora la dirigenza

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#Massara anche l’anno scorso è stato un nome accostato alla #Juventus. Ad oggi non ci risultano news di un nuovo avvicinamento tra il dirigente e la società bianconera Nel caso ci fossero aggiornamenti sarà nostra cura raccontarveli x.com

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