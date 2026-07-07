Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un controllo lungo la Statale 403. Durante l’inseguimento fino a Pago del Vallo di Lauro, nel veicolo sono stati trovati circa 10 grammi tra cocaina e marijuana. Il ragazzo non si sarebbe fermato all’alt, dando il via alla fuga che si è conclusa con l’arresto.

Inseguimento lungo la Statale 403 fino a Pago del Vallo di Lauro. Nel veicolo trovati circa 10 grammi di cocaina e marijuana. MARZANO DI NOLA – Non si sarebbe fermato all’alt imposto dai Carabinieri e avrebbe tentato la fuga lungo la Strada Statale 403, dando vita a un inseguimento concluso poi a Pago del Vallo di Lauro. Un 20enne di Domicella è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, fonte della nota stampa. Secondo quanto comunicato dall’Arma, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Marzano di Nola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Marzano di Nola, non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato 20enne per droga

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