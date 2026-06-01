Un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un posto di blocco dei Carabinieri e aver tentato di scappare. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo coordinata dal Comando Provinciale. L’uomo è stato inseguito e fermato dopo un breve inseguimento. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite svolte dalle forze dell’ordine nella provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 52enne della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad elevata velocità il centro abitato del comune di Sirignano, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei Carabinieri, continuando nella sua folle corsa con manovre estremamente pericolose tra le strade comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non si ferma all’alt dei Carabinieri: inseguito e arrestato 52enne

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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