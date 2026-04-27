Non si ferma all' alt e viene inseguito dai carabinieri | arrestato uomo per droga

Da salernotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore dopo aver tentato di fuggire all'alt e non si è fermato ai segnali di stop. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e sono emersi anche il mancato rispetto degli obblighi nei confronti delle forze dell'ordine. L’arresto è stato eseguito in seguito a un inseguimento nel quale l’uomo ha cercato di sottrarsi ai controlli.

Un uomo, D.C le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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