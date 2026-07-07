Le forze di sicurezza in Marocco hanno arrestato dieci sospetti e sventato due attacchi terroristici in fase di preparazione. L’Ufficio Centrale di Investigazione Giudiziaria ha condotto operazioni che hanno impedito l’attacco, senza specificare le date o i dettagli degli obiettivi.

Terrore Sventato in Marocco: Arrestati Dieci Estremisti. RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ufficio Centrale di Investigazione Giudiziaria (BCIJ) del Marocco ha recentemente condotto una serie di operazioni che hanno portato alla sventata di due attacchi terroristici imminenti. Questi attacchi erano in fase avanzata di preparazione e coinvolgevano estremisti con legami operativi con la branca terroristica dello Stato islamico nella regione del Sahel. L’agenzia marocchina Map ha fornito informazioni dettagliate, rivelando come le forze speciali abbiano eseguito diverse operazioni simultanee nella mattinata di ieri. Dettagli delle Operazioni. Le città colpite da queste operazioni includono Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tetouan, Fquih Ben Salah e Safi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marocco: bloccati due attacchi terroristici in preparazione dalle forze di sicurezza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“La paura di attacchi terroristici a Eurovision Song Contest è ai massimi storici tra Isis e Iran. Potrebbero essere usate armi da taglio o un’auto tra la folla”: l’allarme dell’esperto Nicolas StockhammerL’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, con le prime due semifinali previste rispettivamente il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la finale il 16...

Cinema senza barriere: Matera e Marocco uniscono le forzeUn progetto culturale collega da tempo due città che si trovano sulle sponde opposte del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere l’accesso al...