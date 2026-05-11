L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, con le prime due semifinali previste rispettivamente il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la finale il 16 maggio su Rai 1. Nel frattempo, un esperto ha espresso preoccupazione riguardo a potenziali minacce terroristiche, segnalando che gruppi come Isis e Iran potrebbero prendere di mira l’evento utilizzando armi da taglio o un’auto tra la folla.

Eurovision Song Contest 2026 è alle porte, in attesa delle prime due Semifinali domani 12 maggio e il 14 maggio su Rai 2 e la Finale su Rai 1 il 16 maggio. Ieri, domenica 10 maggio, è stato il grande giorno della cerimonia di apertura all’iconico Municipio di Vienna per la 70esima edizione della manifestazione musicale mondiale. Ma chi era lì ad applaudire i 35 artisti in gara non ha potuto non notare il cordone di sicurezza massiccio, presente in ogni angolo della location. E non a caso. Il tabloid The Sun lancia l’allarme terrorismo: “Il pericolo è più reale che mai e i rischi potrebbero aumentare. Centinaia di agenti di sicurezza e spietati cani poliziotto sono stati dispiegati in tutta la capitale austriaca”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La paura di attacchi terroristici a Eurovision Song Contest è ai massimi storici tra Isis e Iran. Potrebbero essere usate armi da taglio o un’auto tra la folla”: l’allarme dell’esperto Nicolas Stockhammer

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