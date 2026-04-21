Un progetto culturale collega da tempo due città che si trovano sulle sponde opposte del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere l’accesso al cinema per tutte le persone. Attraverso l’uso della tecnologia e delle immagini, si realizza un’iniziativa che mira a ridurre le barriere e a favorire l’inclusione nel settore cinematografico. La collaborazione coinvolge enti e associazioni locali, che lavorano insieme per sviluppare programmi e strumenti dedicati.

Un nuovo ponte culturale si estende tra le sponde del Mediterraneo, unendo Matera e Tétouan attraverso la tecnologia e l’arte dell’immagine. L’accordo di partenariato, formalizzato lo scorso 15 aprile, vede protagonisti l’Associazione Culturale Allelammie – Lucania Film Festival, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS APS – Sezione Territoriale A. Quatraro di Matera e l’Association Louis Braille de Tétouan. L’obiettivo è trasformare il cinema in uno strumento di inclusione totale per le persone con disabilità visiva, sfruttando il prestigio internazionale del Lucania Film Festival nel campo della sperimentazione audiovisiva. L’asse strategico tra Materia e il Marocco nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema senza barriere: Matera e Marocco uniscono le forze

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