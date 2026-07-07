Un marito e una moglie di Osimo, dispersi in montagna da giovedì scorso tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati vivi dopo sei giorni. I due avevano iniziato un trekking e dopo un certo periodo i loro telefoni sono diventati irraggiungibili. Le ricerche si sono concluse con il loro ritrovamento, confermato nelle ultime ore.

ANCONA - Sono stati ritrovati, vivi, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno: li hanno individuati alcuni tecnici del Soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con alcuno né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marito e moglie osimani dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Ritrovati vivi dopo 6 giorni Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi

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