Marito e moglie osimani dispersi in montagna Il trekking poi i telefoni irraggiungibili Ritrovati vivi dopo 6 giorni Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi

Da corriereadriatico.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un marito e una moglie di Osimo, dispersi in montagna da giovedì scorso tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati vivi dopo sei giorni. I due avevano iniziato un trekking e dopo un certo periodo i loro telefoni sono diventati irraggiungibili. Le ricerche si sono concluse con il loro ritrovamento, confermato nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Sono stati ritrovati, vivi, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno: li hanno individuati alcuni tecnici del Soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con alcuno né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

marito e moglie osimani dispersi in montagna il trekking poi i telefoni irraggiungibili ritrovati vivi dopo 6 giorni davide cesaroni e chiara pesaresi
© Corriereadriatico.it - Marito e moglie osimani dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Ritrovati vivi dopo 6 giorni Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Marito e moglie osimani dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Da 6 giorni non si hanno notizie di Davide Cesaroni e Chiara PesaresiDa sei giorni non si hanno notizie di una coppia di escursionisti provenienti da Ancona, scomparsi tra le montagne che si estendono tra Friuli e...

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni: l'auto parcheggiata, la cena mai disdetta e le ricercheDa cinque giorni sono scomparsi sulle Dolomiti un uomo e una donna, rispettivamente marito e moglie.

Temi più discussi: Marito e moglie osimani dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Da 6 giorni non si hanno notizie di Davide...; Marito e moglie osimani dispersi in montagna Il trekking poi i telefoni irraggiungibili Da 6 giorni non si hanno notizie di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi; Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni | l' auto parcheggiata la cena mai disdetta e le ricerche.

davide cesaroni marito e moglie osimaniDavide e Chiara partiti per la vacanza e mai tornati a casa: marito e moglie dispersi in montagnaQuando non si sono presentati al lavoro è scattato l'allarme. La loro auto è stata ritrovata parcheggiata davanti a un rifugio sulle Dolomiti, i telefoni cellulari non sono raggiungibili da quasi una ... today.it

davide cesaroni marito e moglie osimaniMarito e moglie dispersi in montagna. Il trekking, poi (da 6 giorni) telefoni irraggiungibili Paura per Davide e ChiaraANCONA Dispersi da sei giorni tra le vette comprese tra il Friuli e il Veneto. Riprenderanno all’alba di oggi le ricerche di due escursionisti, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web