Da cinque giorni sono scomparsi sulle Dolomiti un uomo e una donna, rispettivamente marito e moglie. La loro auto è stata trovata parcheggiata in zona e la cena prevista non è mai stata disdetta. Le ricerche, sospese ieri sera, riprenderanno all’alba di oggi. Le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree montuose tra Friuli Venezia Giulia e Veneto senza aver ancora individuato tracce dei dispersi.

CLAUTCIMOLAIS (PORDENONE) - Riprenderanno all’alba di oggi le ricerche di due escursionisti, marito e moglie, di cui si sono perse le tracce nelle cime che fanno da confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le operazioni, avviate nel primo pomeriggio di lunedì 6 luglio, dopo l’allarme lanciato dalla madre di lui, sono state sospese in tarda serata a causa dell’oscurità, per riprendere fin dalle prime luci del giorno con un imponente dispositivo di soccorso. I due coniugi, Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, di Osimo (Ancona), avevano programmato - secondo quanto riferito prima della partenza ai parenti - un’escursione impegnativa lungo i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraverso la Val d’Arade, nelle Dolomiti Friulane. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni: l'auto parcheggiata, la cena mai disdetta e le ricerche

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