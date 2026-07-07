Marito e moglie osimani dispersi in montagna Il trekking poi i telefoni irraggiungibili Da 6 giorni non si hanno notizie di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi

Da corriereadriatico.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da sei giorni non si hanno notizie di una coppia di escursionisti provenienti da Ancona, scomparsi tra le montagne che si estendono tra Friuli e Veneto. Dopo aver intrapreso un trekking, i due hanno spento i telefoni e non sono più stati raggiungibili. Le ricerche, sospese per alcuni giorni, riprenderanno all’alba di oggi. Le squadre di soccorso continuano le operazioni nel tentativo di rintracciare i due escursionisti dispersi.

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ANCONA Dispersi da sei giorni tra le vette comprese tra il Friuli e il Veneto. Riprenderanno all’alba di oggi le ricerche di due escursionisti, marito e moglie anconetani, di cui si sono perse le tracce lo scorso mercoledì. Ore d’ansia per Davide Cesaroni, 41enne allenatore di rugby, e Chiara Pesaresi, ingegnere di 38 anni, residenti a Osimo. La task force Le operazioni, avviate nel primo pomeriggio di ieri, dopo l’allarme lanciato dai rispettivi genitori, sono state sospese in tarda serata a causa dell’oscurità. I due coniugi avevano programmato - secondo quanto riferito prima della partenza ai parenti - un’escursione impegnativa lungo i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraverso la Val d’Arade, nelle Dolomiti Friulane. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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