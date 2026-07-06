Marito e moglie di Ancona dispersi in montagna tra Veneto e Friuli ore di apprensione per la coppia di escursionisti L' ultimo contatto mercoledì scorso

Da corriereadriatico.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un marito e una moglie di Ancona, di 41 e 38 anni, sono dispersi da mercoledì tra le montagne del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L’ultima comunicazione risale a quel giorno, e da allora non si hanno più notizie. La coppia stava facendo un’escursione nella zona montuosa, ma non è stato possibile rintracciarli o trovarli finora. Le ricerche sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Ore d'angoscia per due escursionisti anconetani, marito e moglie rispettivamente di 41 e 38 anni, dispersi tra le vette del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo contatto con la coppia, raggiunta dai familiari, risalirebbe allo scorso mercoledì. L'allarme L'allarme è stato lanciato questa mattina dai genitori, che si sono rivolti ai carabinieri. Subito sono partite le ricerche, con i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la protezione civile. Le operazioni si sono concentrate sull'area dell'Alta Valcellina e sulla Val d'Arade, tra le province di Pordenone e Belluno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Segui gli aggiornamenti su Ancona.

marito e moglie di ancona dispersi in montagna tra veneto e friuli ore di apprensione per la coppia di escursionisti l ultimo contatto mercoled236 scorso
© Corriereadriatico.it - Marito e moglie di Ancona dispersi in montagna tra Veneto e Friuli, ore di apprensione per la coppia di escursionisti. L'ultimo contatto mercoledì scorso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trovati morti i due escursionisti dispersi tra le montagne del FriuliDue escursionisti stranieri sono stati ritrovati senza vita nelle montagne di Verzegnis, in Friuli, dopo essere scomparsi ieri.

Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanNel Friuli, le squadre di soccorso stanno conducendo ricerche nella zona di Sella Chianzutan, dove due escursionisti di lingua tedesca risultano...

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce sono marito e moglie, al Madison Square Garden il sì più glam dell’anno; Roccella e la storia con il marito ingegnere conosciuto a 18 anni. L'amore della mia vita: l'ho visto da amici, poi non ci siamo più lasciati; Il matrimonio segreto, ma non troppo, di Taylor Swift e Travis Kelce a New York; Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, nel Viterbese.

marito e moglie diSavona, marito 98enne spara alla moglie di 86 anni al culmine di una lite: lei in fin di vitaA Savona un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla testa alla moglie di 86, riducendola in fin di vita, per poi tentare di togliersi la vita a sua ... msn.com

marito e moglie diQuando la violenta è lei. Moglie minaccia e picchia il marito: Ti ammazzo, qui comando io. La lite per il mantenimento della figliaVENEZIA - Ti mando in galera, ti ammazzo. Sono io che comando qui e non me ne vado: devi pagarmi. Poi un assalto feroce: un paio di manrovesci, graffi sul viso, il collo stretto ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web