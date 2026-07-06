Un marito e una moglie di Ancona, di 41 e 38 anni, sono dispersi da mercoledì tra le montagne del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L’ultima comunicazione risale a quel giorno, e da allora non si hanno più notizie. La coppia stava facendo un’escursione nella zona montuosa, ma non è stato possibile rintracciarli o trovarli finora. Le ricerche sono in corso.

ANCONA - Ore d'angoscia per due escursionisti anconetani, marito e moglie rispettivamente di 41 e 38 anni, dispersi tra le vette del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo contatto con la coppia, raggiunta dai familiari, risalirebbe allo scorso mercoledì. L'allarme L'allarme è stato lanciato questa mattina dai genitori, che si sono rivolti ai carabinieri. Subito sono partite le ricerche, con i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la protezione civile. Le operazioni si sono concentrate sull'area dell'Alta Valcellina e sulla Val d'Arade, tra le province di Pordenone e Belluno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Marito e moglie di Ancona dispersi in montagna tra Veneto e Friuli, ore di apprensione per la coppia di escursionisti. L'ultimo contatto mercoledì scorso

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