Marine Le Pen ha dichiarato di essere innocente e ha annunciato l'inizio della sua campagna elettorale per le presidenziali francesi, affiancata da Jordan Bardella. Dopo una condanna della Corte d’Appello di Parigi che aveva ridotto i tempi di ineleggibilità, si è presentata agli studi di Tf1, dove ha parlato della corsa all’Eliseo. La situazione rappresenta un cambiamento rispetto allo status quo politico in Francia.

Si conferma uno tsunami per lo status quo francese. Marine Le Pen reduce dalla condanna della Corte d’Appello di Parigi, che però ha ridotto i tempi dell’ineleggibilità, è arrivata puntuali agli studi di Tf1, accompagnata dal suo delfino Jordan Bardell a, dove tutti attendono le sue parole sulla corsa all’Eliseo. Osservatori e insigni analisti hanno interpretato l’arrivo dei due come un segnale della leader del Rassemblement national di lasciare la candidatura alle presidenziali al suo fedelissimo. Così non è. La leader del primo partito di Francia non intende mollare e si candida. “ Io e Jordan siamo un ticket vincente”, ha detto confermando di essere in pista per le presidenziali del 2027. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marine Le Pen: “Sono innocente, la mia campagna elettorale per l’Eliseo comincia stasera. Io e Jordan un ticket vincente”

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