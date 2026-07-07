La leader del Rassemblement national può candidarsi alle presidenziali dopo che la Corte d’appello di Parigi ha ridotto la sua condanna da quattro a tre anni di carcere, con un anno da scontare con il braccialetto elettronico. La condanna per “fatti gravi” è stata confermata, ma ora il suo diritto di candidarsi rimane in discussione. Stasera è previsto un annuncio ufficiale.

Marine Le Pen può tecnicamente candidarsi all’Eliseo. La Corte d’appello di Parigi ha confermato la colpevolezza per “fatti gravi” della leader del Rassemblement national- E ha ridotto la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Avendo già scontato la pena per ineleggibilità, può correre come candidata alle prossime presidenziali del 2027. Notizia che arriva come uno tsunami sulla politica francese. L ‘ineleggibilità, infatti, è stata ridotta a 15 mesi, già scontati visto che ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Resta quindi un anno da scontare con il braccialetto elettronico. Marine Le Pen può tecnicamente candidarsi alle presidenziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marine Le Pen può candidarsi all’Eliseo: ridotta l’ineleggibilità, resta il nodo del braccialetto elettronico. Stasera l’annuncio

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LE PEN CONDANNATA in appello: può candidarsi ma solo con il braccialetto elettronico

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