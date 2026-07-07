Marine Le Pen confermata in appello la condanna a 4 anni | Mi candido alle presidenziali del 2027
Marine Le Pen si candida alle elezioni presidenziali del 2027, dopo essere stata confermata in appello la condanna a quattro anni di carcere nel procedimento sugli assistenti parlamentari europei. La leader del partito di estrema destra ha annunciato la sua candidatura, nonostante la condanna definitiva. La decisione arriva a pochi giorni dalla conferma della sentenza, che riguarda il suo coinvolgimento nel caso.
Marine Le Pen ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027, nonostante la conferma in appello della condanna nel processo sugli assistenti parlamentari europei del Front National. La leader del Rassemblement National, intervistata da Tf1, ha spiegato che ricorrerà alla Corte di Cassazione, sottolineando che il ricorso sospende gli effetti della sentenza. «Dato che ho la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione, cosa che non era necessariamente prevista in altri casi, e dato che il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico», ha dichiarato Le Pen, confermando così la volontà di correre per l'Eliseo nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Francia, confermata in appello la condanna per Marine Le Pen. Potrà candidarsi alle elezioni
Notizie e thread social correlati
Marine Le Pen, confermata in appello la condanna a 4 anniIn secondo grado, Marine Le Pen ha ricevuto la conferma della condanna a quattro anni di carcere, con due anni condizionati.
Marine Le Pen condannata in appello, ma potrebbe comunque candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027La Corte di Appello di Parigi ha confermato la condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo.
Temi più discussi: Marine Le Pen condannata in appello per appropriazione indebita, ma potrà candidarsi; Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali, ma non è detto che lo farà; Marine Le Pen e Jordan Bardella si promettono fiducia e amicizia; Parigi, cresce l’attesa per la sentenza d’appello su Marine Le Pen.
Marine Le Pen ha annunciato stasera al telegiornale di Tf1 di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello. Secondo Marine Le Pen, due giurisdizioni possono sbagliare entrambe, per questo ricorrerò in Cassazione. Poi ha a x.com
#MarineLePen va avanti, nonostante la condanna confermata in appello per appropriazione indebita di fondi Ue. Si candida alla presidenziali 2027 e non cede il testimone al suo vice Jordan Bardella con il quale si è presentata negli studi Tv di TF1 per l'attes facebook
Le Pen: 'Ricorro in Cassazione e mi candido alle presidenziali, senza braccialetto'Ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo (ANSA) ... ansa.it
Confermata la condanna a Marine Le Pen, ma può comunque candidarsi all'EliseoI giudici della Corte d’appello confermano la condanna in prima istanza per l’affare degli assistenti parlamentari al Parlamento europeo. La leader del Rassemblement national può sulla carta presentar ... ilfoglio.it