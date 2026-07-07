Marine Le Pen ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027, nonostante la conferma in appello della condanna nel processo sugli assistenti parlamentari europei del Front National. La leader del Rassemblement National, intervistata da Tf1, ha spiegato che ricorrerà alla Corte di Cassazione, sottolineando che il ricorso sospende gli effetti della sentenza. «Dato che ho la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione, cosa che non era necessariamente prevista in altri casi, e dato che il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico», ha dichiarato Le Pen, confermando così la volontà di correre per l'Eliseo nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Marine Le Pen, confermata in appello la condanna a 4 anni: «Mi candido alle presidenziali del 2027»

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Francia, confermata in appello la condanna per Marine Le Pen. Potrà candidarsi alle elezioni

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