Marine Le Pen ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali in Francia. La decisione arriva dopo che la Corte di Appello di Parigi ha confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. L’ex presidente di un partito politico ha dichiarato che farà campagna elettorale senza indossare un braccialetto elettronico, che le era stato imposto in precedenza.

Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali in Francia. L’ex presidente di Rassemblement national lo ha annunciato in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Parigi che ha confermato la sua colpevolezza per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il Tribunale l’ha condannata a tre anni di reclusione, di cui due sospesi con la condizionale e uno effettivo da scontare con braccialetto elettronico. La stessa Corte ha ridotto il periodo di ineleggibilità a 15 mesi rendendo possibile la sua candidatura politica. Le Pen, dunque, sembrerebbe venir meno alle promesse fatte nei mesi scorsi in quanto aveva più volte dichiarato che non avrebbe portato avanti una nuova campagna per le presidenziali se fosse stata condannata a indossare il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le Pen si candida alle presidenziali: “Farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico”

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