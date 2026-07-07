La leader del Rassemblement National è stata condannata a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 sospesi, e a portare un braccialetto elettronico per un anno. La condanna riguarda un procedimento legale ancora in corso. La Corte d’appello di Parigi ha confermato la sanzione, che potrebbe impedire la candidatura alle prossime presidenziali. La condanna si riferisce a un procedimento giudiziario ancora in discussione.

Articolo in aggiornamento Marine Le Pen è stata condannata a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 con sospensione condizionale. La leader del Rassemblement National potrebbe in linea di principio candidarsi alle presidenziali del 2027 ma la Corte d’appello di Parigi l’ha anche condannata a un anno di braccialetto elettronico. La leader dell’estrema destra aveva subordinato la propria candidatura all’assenza di una condanna che comportasse l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. È prevista la sua intervento nel telegiornale delle 20 su TF1. La Corte d'appello ha confermato la colpevolezza per "fatti gravi" di Marine Le Pen, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marine Le Pen, confermata la condanna a 15 mesi di ineleggibilità: "Dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno"

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