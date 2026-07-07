La Corte d’appello di Parigi ha confermato la colpevolezza per “fatti gravi” di Marine Le Pen, riducendo la sua pena in prima istanza da quattro a tre anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. La leader del Rn potrà però candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027 perché l’ ineleggibilità, in prima istanza di cinque anni, è stata ridotta a 15 mesi, già scontati visto che ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Sarà lei stessa, alle 20 di martedì 7 luglio 2026, ad annunciare se si candiderà oppure no (ndr in passato aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con l’obbligo del braccialetto elettronico). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Marine Le Pen dichiarata colpevole ma può candidarsi alle presidenziali del 2027

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IN FRANCIA - Marine Le Pen dichiarata colpevole: ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi ift.tt/iuT9LhQ x.com

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