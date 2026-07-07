Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, due con la condizionale. Si attende la decisione della corte d’appello sull’ineleggibilità. La leader della destra francese è stata condannata a 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, a tre anni di reclusione, di cui due con la condizionale, e a una multa di 100.000 euro. “I fatti sono gravi”: la presidente del tribunale della Corte d’appello di Parigi, che sta leggendo la sentenza nei confronti di Marine Le Pen, ha ripetuto a più riprese la frase “i fatti sono gravi”, aggiungendo che lo sono “per l’ammontare e per il tempo durante il quale si sono ripetuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marine Le Pen condannata a 4 anni di carcere. “Ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi”

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JOHN KIRIAKOU said Nation of Islam had his back in prison

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