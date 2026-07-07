Marine Le Pen ha comunicato che questa sera alle 20 su TF1 annuncerà se parteciperà alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione verrà presa entro cinque ore, senza restrizioni legali che le impediscano di candidarsi. Al momento, non ci sono ostacoli giuridici formali che le impediscano di presentare la candidatura. La sua scelta sarà resa nota durante il telegiornale serale.

Cinque ore per decidere il proprio destino politico. Marine Le Pen dirà stasera al tg delle 20 di TF1 se sarà candidata o no alle elezioni presidenziali del 2027: sul piano giuridico nulla glielo impedisce. Nel processo sulla frode ai danni del Parlamento Ue, la Corte d’appello di Parigi ha confermato oggi che Marine Le Pen è colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici europei e l’ha condannata a tre anni di prigione, di cui due con la condizionale e uno da scontare con il braccialetto elettronico, più 100 mila euro di multa. Si aggiunge una pena d’ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 con sospensione condizionale, più clemente di quella pronunciata in primo grado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marine Le Pen e le presidenziali 2027, ecco le 5 ore per decidere

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